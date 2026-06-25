Россиянам рассказали, как отличить ИИ-контент

Существует три признака, по которым можно опознать нейросетевой контент. Первый признак — повторяющиеся речевые паттерны, то есть штампы вроде «в современном мире», «важно отметить», «давайте разберемся» и другие конструкции, которые делают текст предсказуемым, рассказала «Газете.Ru» эксперт по практическому применению ИИ в бизнесе платформы искусственного интеллекта LibraChat Марианна Базаркулова.

«Но важно понимать, что такие недочеты есть не только у ИИ, но и у многих начинающих авторов. Второй признак нейросетевого текста — безликость, то есть когда в тексте нет позиции, нет автора — он «гладкий», но при этом пустой. Нет оценочных суждений, нет характера, нет ощущения, что за текстом стоит человек с опытом и убеждениями. Третий признак ИИ-контента — отсутствие инсайтов. Текст может быть логичным, аккуратным, но поверхностным — с очевидными выводами, которые не дают читателю нового взгляда или мысли», — отметила Базаркулова.

По ее словам, все эти признаки — это не столько «следы ИИ», сколько маркеры слабой работы человека с инструментом. Поэтому вопрос заключается не в том, как отличить ИИ-текст, изображение или видео, а в том, насколько хорошо автор умеет использовать нейросети и есть ли у него собственная экспертиза, которую он привносит в свое творчество, подчеркнула Базаркулова. По ее словам, от этого зависит результат, а с ним — и реакция аудитории.

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