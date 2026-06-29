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Бизнес

Россияне назвали главную причину покупок у кассы

Почти 40% опрошенных россиян ценят товары у кассы за возможность быстро взять нужное
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Главным преимуществом товаров у кассы россияне считают удобство. 38% опрошенных ценят возможность самостоятельно взять нужную вещь без обращения к кассиру. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платежным сервисом «Апельсин» (есть у «Газеты.Ru»).

Всего на товары у кассы обращают внимание 92% опрошенных россиян. Из них 51% замечают такие товары, если они бросаются в глаза, а 41% почти всегда рассматривают ассортимент перед оплатой.

Чаще всего россияне считают товары у кассы форматом для спонтанных покупок. Так ответили 44% респондентов. Еще 28% полагают, что такие полки помогают забывчивым покупателям, а 22% связывают их с экономией времени.

Главным мотивом взять товар у кассы стала выгодная цена — ее назвали 57% опрошенных. Еще 28% покупают там вещи, о которых забыли во время основного похода по магазину. 14% делают это, чтобы порадовать себя.

Несколько раз в месяц товары у кассы покупают 44% россиян, почти при каждом посещении магазина — 29%. Еще 24% делают это пару раз в год.

Чаще всего у кассы покупатели хотели бы видеть бытовые мелочи (66%), жвачки (55%), медицинские товары (49%), сладости (48%) и напитки (32%). Еще 32% считают удобным наличие SIM-карт и финансовых продуктов, поскольку это позволяет купить все необходимое за один визит.

Наибольший интерес к товарам у кассы вызывают акции и скидки — этот фактор отметили 76% респондентов. Необычные продукты привлекают 15%, известные бренды — 6%.

Около 45% опрошенных россиян признались, что, увидев незапланированный товар у кассы, сразу добавляют его в корзину. Еще 37% сначала сравнивают цену с другими магазинами, а 14% откладывают покупку.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали, считается ли кражей случайная неоплата товара в магазине.

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