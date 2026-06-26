Большинство рабочих готовы пройти собеседование с ИИ

Большинство россиян рабочих и производственных специальностей готовы пройти собеседование с ботом или ИИ-агентом при трудоустройстве. Такой формат допускают 62% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Восточной горнорудной компанией (есть у «Газеты.Ru»).

При этом 18% респондентов однозначно готовы к собеседованию с ИИ, поскольку считают, что алгоритм может оценивать кандидата более честно и непредвзято. Еще 44% согласились бы на такой формат, если он ускорит выход на работу.

Не готовы проходить интервью с ИИ 12% опрошенных. Они считают такой способ слишком формальным и ограниченным. Еще 26% скорее отказались бы от такого собеседования, потому что сама технология вызывает у них настороженность.

Опрос также показал, что рабочие специальности в целом постепенно привыкают к искусственному интеллекту. Половина респондентов относятся к нейросетям и ИИ-агентам положительно, еще 36% — нейтрально.

Сейчас ИИ для рабочих задач используют 13% представителей рабочих и производственных специальностей. Еще 68% хотели бы применять такие технологии, если они будут полезны в их работе. Не используют ИИ и не интересуются этой темой 19% опрошенных.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

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