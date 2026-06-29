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Бизнес

Стало известно, почему руководители и сотрудники обращаются к психологу

Почти 40% опрошенных начальников обращаются к психологу из-за отношений на работе
YURII MASLAK/Shutterstock/FOTODOM

Более трети (39%) руководителей российских компаний и 42% сотрудников обращаются к психологам по вопросам межличностных отношений. Об этом говорится в исследовании системы решений для развития устойчивости для жизни и бизнеса «Просебя» (есть у «Газеты.Ru»).

31% руководителей и 30% сотрудников беспокоят стресс и тревожность, вопросы самооценки и поиска себя, переживание значимых жизненных событий и утраты.

Сотрудники в целом чаще пользуются психологическими консультациями (65% против 35% в структуре обращений), однако руководители оказываются более вовлеченными в процесс: на одного пользователя приходится больше консультаций, выше доля повторных обращений, а также чаще встречаются консультации, оплаченные самостоятельно.

Руководители чаще обращаются к психологам по поводу эмоций и чувств, жалуются на истощение и апатию (11% против 9%) или отсутствие энергии (5% против 3%).

«У руководителей больше эмоционального труда. Помимо управления собственным состоянием, им необходимо следить за командой, нести ответственность за других. К тому же, чем структурно выше должность, тем более одинок специалист в своих рабочих проблемах — пожаловаться на трудности становится почти некому, а необходимость в поддержке никуда не уходит. Так что одиночество руководителей — довольно часто встречаемый факт», — отметил операционный директор «Просебя» Евгений Глаголев.

По его словам, работникам на всех уровнях следует научиться отличать обычную усталость от эмоционального истощения. Глаголев пояснил, что усталость проходит после сна и выходных — восстановили энергию и все отлично, а истощение куда серьезнее. Оно не лечится отдыхом и состоит из трех вещей: опустошенность, циничное восприятие работы и ощущение, что «не справляешься», пояснил Глаголев. По его словам, главный сигнал, что пора идти к специалисту, а не пытаться «досыпать», — это когда истощение держится неделями, отдых не помогает, появляется отвращение к любимым вещам и занятиям, а также рушится сон. Чтобы выработать устойчивость к этой проблеме, нужно работать над верой в себя и адаптивностью, подчеркнул Глаголев. По его словам, у сотрудников и руководителей, склонных к выгоранию, именно эти два навыка развиты слабее всего.

В выборку исследования вошли более 3900 пользователей, обратившихся как минимум за одной консультацией к специалисту-психологу в течение 2025–2026 года.

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