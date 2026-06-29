Wildberries начала подготовку к осенне-зимнему сезону

Вместимость всех складов Wildberries выросла на 64% за второй квартал в 2026 году

Wildberries, входящая в группу RWB, начала подготовку к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Отмечается, что по итогам второго квартала 2026 года вместимость всех складов выросла на 64% год к году, лимиты приемки товаров увеличились на 103%, а зоны хранения поставок в коробах расширились вдвое.

Рост складских мощностей обеспечили поэтапная модернизация логистической инфраструктуры и расширение зон поштучного хранения. Компания планирует увеличить количество мест для приема и хранения паллетных поставок к началу осеннего сезона.

«Высокий сезон традиционно становится одним из самых интенсивных периодов для всей логистической инфраструктуры маркетплейса, поэтому мы начинаем подготовку заранее. Уже сегодня мы последовательно увеличиваем складские площади, расширяем зоны хранения и наращиваем мощности по приемке товаров», — заявила директор по развитию сервисов для продавцов и ключевых клиентов RWB Екатерина Сотник.

По ее словам, прошлогодний опыт показал, что маркетплейс обеспечил стабильную обработку рекордного объема заказов даже в периоды пикового спроса и крупных распродаж

«В этом году наша задача — создать для продавцов еще больше возможностей для размещения товаров и гарантировать комфортную приемку всех категорий продукции к началу осенне-зимнего сезона», — добавила она.

Напомним, RWB управляет более чем 209 логистическими объектами общей площадью свыше 5,6 млн кв. м. В свою очередь, на логистических объектах Wildberries сейчас хранится более одного млрд товаров различных категорий.