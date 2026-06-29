«Пятерочка» и «Перекресток» перестали закупать Kinder и Raffaello

«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупку Raffaello и Kinder из-за цены

Ритейлер Х5 (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») остановил закупки всей продукции «Ферреро Руссия» — производителя кондитерской продукции Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello и Kinder. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

Причиной названо неоправданное завышение отпускных цен.

«Предлагаемые коммерческие условия не позволяют обеспечить доступную цену на товары производителя», — заявили в компании.

Заложенная в отпускные цены доходность производителя в несколько раз превышает рентабельность ритейлера, говорится в сообщении. В компании посчитали такой дисбаланс необоснованным.

В X5 добавили, что текущие условия оплаты также не сбалансированы со скоростью выпуска продукции «Ферреро Руссия», что делает сотрудничество нецелесообразным.

Ритейлер неоднократно предлагал поставщику рациональные решения, однако тот не проявил готовности к пересмотру договора, отметили в компании. Там же подчеркнули, что остаются открыты к диалогу и готовы к возобновлению совместной деятельности при условии приведения коммерческих условий к справедливому уровню.

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