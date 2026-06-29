Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Бизнес

«Пятерочка» и «Перекресток» перестали закупать Kinder и Raffaello

«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупку Raffaello и Kinder из-за цены
Shutterstock/New Africa

Ритейлер Х5 (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») остановил закупки всей продукции «Ферреро Руссия» — производителя кондитерской продукции Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello и Kinder. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

Причиной названо неоправданное завышение отпускных цен.

«Предлагаемые коммерческие условия не позволяют обеспечить доступную цену на товары производителя», — заявили в компании.

Заложенная в отпускные цены доходность производителя в несколько раз превышает рентабельность ритейлера, говорится в сообщении. В компании посчитали такой дисбаланс необоснованным.

В X5 добавили, что текущие условия оплаты также не сбалансированы со скоростью выпуска продукции «Ферреро Руссия», что делает сотрудничество нецелесообразным.

Ритейлер неоднократно предлагал поставщику рациональные решения, однако тот не проявил готовности к пересмотру договора, отметили в компании. Там же подчеркнули, что остаются открыты к диалогу и готовы к возобновлению совместной деятельности при условии приведения коммерческих условий к справедливому уровню.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших производителей мороженого в РФ исчезнет с рынка.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!