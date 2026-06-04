Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Один из крупнейших производителей мороженого в РФ исчезнет с рынка

«Ъ»: акционеры «Русского холода» ликвидируют компанию из-за долгов
Mykolal Mykolal/Shutterstock/FOTODOM

Акционеры одного из крупнейших в России производителей мороженого — компании «Русский холодъ» — приняли решение о ликвидации бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Закрытие коснется всех предприятий холдинга. По информации журналистов, решение о ликвидации приняли владельцы торговых и производственных активов группы — АО «ТД «Русский холодъ»» , ООО «Алтайхолод» и ООО «Лагуна Койл». Ликвидационная комиссия должна провести все необходимые мероприятия в течение 18 месяцев.

«Ъ» уточняет, что причиной случившегося является колоссальная долговая нагрузка: совокупные обязательства четырех юрлиц холдинга превысили 12,5 млрд рублей, из-за чего с 1 мая были приостановлены поставки и начался внутренний аудит. На этом фоне власти Алтайского края уже получили уведомления о закрытии производства и предстоящем увольнении с 8 августа более 170 сотрудников.

Из-за признаков неплатежеспособности инвестиционно-финансовая группа Fordewind (ООО МФК «Фордевинд») собирается подать заявление о банкротстве «Русского холода». В то же время инвестгруппа А1 заявила о готовности выкупить бизнес вместе с долгами за 1,5 млрд рублей, отмечается в публикации.

«Русский холод» — один из крупнейших производителей мороженого в РФ. Компания работает с 2005 года и выпускает продукцию под брендами «Лакомка», «Настоящий пломбир», «Монарх» и СССР.

Ранее крупный российский мясокомбинат столкнулся с угрозой банкротства.

 
Теперь вы знаете
Жертвы атаки ВСУ на Крым, новая выплата для пенсионеров и «черный взрыв» на Солнце. Что нового к утру 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!