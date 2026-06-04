Один из крупнейших производителей мороженого в РФ исчезнет с рынка

Акционеры одного из крупнейших в России производителей мороженого — компании «Русский холодъ» — приняли решение о ликвидации бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Закрытие коснется всех предприятий холдинга. По информации журналистов, решение о ликвидации приняли владельцы торговых и производственных активов группы — АО «ТД «Русский холодъ»» , ООО «Алтайхолод» и ООО «Лагуна Койл». Ликвидационная комиссия должна провести все необходимые мероприятия в течение 18 месяцев.

«Ъ» уточняет, что причиной случившегося является колоссальная долговая нагрузка: совокупные обязательства четырех юрлиц холдинга превысили 12,5 млрд рублей, из-за чего с 1 мая были приостановлены поставки и начался внутренний аудит. На этом фоне власти Алтайского края уже получили уведомления о закрытии производства и предстоящем увольнении с 8 августа более 170 сотрудников.

Из-за признаков неплатежеспособности инвестиционно-финансовая группа Fordewind (ООО МФК «Фордевинд») собирается подать заявление о банкротстве «Русского холода». В то же время инвестгруппа А1 заявила о готовности выкупить бизнес вместе с долгами за 1,5 млрд рублей, отмечается в публикации.

«Русский холод» — один из крупнейших производителей мороженого в РФ. Компания работает с 2005 года и выпускает продукцию под брендами «Лакомка», «Настоящий пломбир», «Монарх» и СССР.

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