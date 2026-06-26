Турпоток россиян на Ближний Восток может восстановиться лишь наполовину

Турэксперт Боровая: прездки россиян на Ближний Восток восстановятся на 50% к весне

К весне 2027 года турпоток россиян в страны Ближнего Востока может восстановиться максимум на 50–60% от уровня 2025 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дала генеральный директор «Корпорэйт Трэвел» Елена Боровая.

По ее словам, многое будет зависеть от ситуации в регионе и общей геополитической обстановки.

«Туристы не готовы рисковать и избегают потенциально опасных регионов. После недавнего кризиса и приостановки продаж туров в страны Персидского залива почти четверть путешественников вовсе отказались от этих направлений. В 2025 году страны Ближнего Востока посетили более 2,6 млн россиян. Если восстановление спроса пойдет по умеренному сценарию, к весне 2027 года можно ожидать около 1,5 млн поездок», — отметила Боровая.

В деловом туризме осторожность еще выше, чем среди частных путешественников. По словам Боровой, в 2025 году страны Ближнего Востока регулярно рассматривались для корпоративных поездок и мероприятий. Например, ОАЭ могли появляться примерно в каждом третьем зарубежном тендере или запросе.

Сейчас интерес бизнеса к региону заметно снизился, подчеркнула Боровая.

«По нашим наблюдениям, объем интереса к Ближнему Востоку в части корпоративных поездок сократился примерно в четыре-пять раз по сравнению с прошлым годом», — рассказала эксперт.

Освободившийся спрос перераспределяется в пользу других международных направлений, прежде всего Китая и стран Азии, заключила Боровая.

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