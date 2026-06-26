Россияне назвали главный риск для здоровья на заводах

Большинство (73%) опрошенных россиян заявили, что главный риск для здоровья при работе на заводах — вредные испарения и химические запахи. Высокий уровень шума оказался на втором месте, его назвали опасным 47% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Рокфон» («есть у «Газеты.Ru»).

Среди других рисков для работников заводов и фабрик россияне отметили тяжелую физическую нагрузку (35%), некомфортную температуру на рабочем месте (28%), избыток пыли в помещении (27%) и вибрацию от оборудования (22%).

Еще 21% опрошенных считают опасными ненормированный график и переработки, а 16% — недостаточную обеспеченность средствами индивидуальной защиты.

При этом большинство участников исследования отметили, что за последние десять лет условия труда на заводах и фабриках изменились в лучшую сторону. 25% опрошенных считают, что работать на заводах стало значительно комфортнее благодаря внедрению нового оборудования и повышению уровня безопасности. Еще 42% отмечают позитивные изменения в отдельных отраслях. Каждый десятый участник исследования полагает, что условия труда остались на прежнем уровне, а 15% говорят о негативных изменениях.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что в Госдуме решили побороть дефицит кадров с помощью роботов и пенсионеров.