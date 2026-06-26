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Бизнес

Google регистрирует в России новый товарный знак

Google регистрирует в России бренд приложения для фитнеса
Reuters

Американская компания Google подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для фитнес-приложения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Американская корпорация Google LLC 19 июня подала заявку в Роспатент на регистрацию изобразительного товарного знака. Он позволяет создавать и распространять софт для отслеживания параметров здоровья и спортивных привычек, а также для предоставления услуг коучинга и тренировок с обратной связи по вопросам питания, фитнеса, здоровья, сна и общего самочувствия», — сообщили в сервисе.

Там отметили, что товарный знак является логотипом сервиса Google Health. Приложение, доступное на мобильных устройствах, позволяет добавлять данные о сне и состоянии тела, а также фиксировать результаты и длительность тренировок, составлять персонализированный фитнес-план самостоятельно и с помощью ИИ-ассистента.

Компания Google ушла из России в 2022 году. По данным Rusprofile, российское юрлицо «Гугл» с июля 2022 года находится в процессе банкротства. Выручка компании с 2023 года является нулевой, а прибыль в 2025 году составила 470 млн рублей (-48% к 2024 году).

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