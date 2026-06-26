Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Бизнес

Россияне летом едут в Витязево и Анапу

Bronevik.com: бронирования в Витязево и Анапе выросли на 85% летом 2026 года
Julia Shauerman/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее заметный рост спроса на отдых с детьми этим летом фиксируется в Витязево и Анапе — количество бронирований на этих курортах увеличилось на 85 и 66% соответственно после прошлогоднего спада. Об этом говорится в исследовании платформы Bronevik.com, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

В число быстрорастущих направлений, помимо Витязево и Анапы, вошли Архыз (+41%), Мурманск (+27%) и Геленджик (+18%).

Самыми популярными направлениями для летних семейных путешествий у россиян стали агломерации Большого Сочи и Москвы, на которые пришлось по 14% от всех заказов по России. На втором месте Санкт-Петербург с долей 12%, третью строчку разделили Анапа, Геленджик и Казань (по 3%). В пятерку лидеров также вошли Краснодар, Нижний Новгород и Екатеринбург (по 2%).

Самые бюджетные семейные бронирования туристического жилья совершены в Майкопе, где средний чек составляет 3,5 тыс. рублей за ночь, Ставрополе (3,9 тыс. рублей) и Ростове Великом (4,8 тыс. рублей). Самые дорогие заказы сделаны в Суздале (в среднем 17,1 тыс. рублей за ночь), Сортавале (16,7 тыс. рублей) и Зеленоградске (15,7 тыс. рублей).

Чаще всего для летнего отдыха с детьми россияне выбирают отели — на них приходится 63% от всех заказов. Гостевые дома предпочли 10% путешественников, апартаменты — 6%, мини-отели и апарт-отели — по 6%.

Средняя стоимость забронированной ночи для семейных путешественников в целом выросла на 7%. Расходы на проживание в летних путешествиях с детьми выше, чем в остальных бронированиях. Так, средний чек в заказах без размещения детей, по данным на начало июня, составляет 5,6 тыс. рублей, при этом показатель снизился на 3% год к году.

«Семейные туристы традиционно планируют поездки заранее и в меньшей степени готовы экономить на качестве отдыха. Поэтому мы видим, что при стабильном объеме спроса средняя стоимость размещения в бронированиях с детьми продолжает расти, тогда как в поездках без детей средний чек, напротив, немного снижается. Кроме того, семьи чаще выбирают более качественные объекты размещения и повышенные категории номеров, что также влияет на итоговую стоимость проживания», — отметила исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить на отдыхе без ущерба для его качества.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Маскономика». В чем хрупкость бизнес-империи, которая сделала Илона Маска триллионером
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!