Россияне летом едут в Витязево и Анапу

Bronevik.com: бронирования в Витязево и Анапе выросли на 85% летом 2026 года

Наиболее заметный рост спроса на отдых с детьми этим летом фиксируется в Витязево и Анапе — количество бронирований на этих курортах увеличилось на 85 и 66% соответственно после прошлогоднего спада. Об этом говорится в исследовании платформы Bronevik.com, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

В число быстрорастущих направлений, помимо Витязево и Анапы, вошли Архыз (+41%), Мурманск (+27%) и Геленджик (+18%).

Самыми популярными направлениями для летних семейных путешествий у россиян стали агломерации Большого Сочи и Москвы, на которые пришлось по 14% от всех заказов по России. На втором месте Санкт-Петербург с долей 12%, третью строчку разделили Анапа, Геленджик и Казань (по 3%). В пятерку лидеров также вошли Краснодар, Нижний Новгород и Екатеринбург (по 2%).

Самые бюджетные семейные бронирования туристического жилья совершены в Майкопе, где средний чек составляет 3,5 тыс. рублей за ночь, Ставрополе (3,9 тыс. рублей) и Ростове Великом (4,8 тыс. рублей). Самые дорогие заказы сделаны в Суздале (в среднем 17,1 тыс. рублей за ночь), Сортавале (16,7 тыс. рублей) и Зеленоградске (15,7 тыс. рублей).

Чаще всего для летнего отдыха с детьми россияне выбирают отели — на них приходится 63% от всех заказов. Гостевые дома предпочли 10% путешественников, апартаменты — 6%, мини-отели и апарт-отели — по 6%.

Средняя стоимость забронированной ночи для семейных путешественников в целом выросла на 7%. Расходы на проживание в летних путешествиях с детьми выше, чем в остальных бронированиях. Так, средний чек в заказах без размещения детей, по данным на начало июня, составляет 5,6 тыс. рублей, при этом показатель снизился на 3% год к году.

«Семейные туристы традиционно планируют поездки заранее и в меньшей степени готовы экономить на качестве отдыха. Поэтому мы видим, что при стабильном объеме спроса средняя стоимость размещения в бронированиях с детьми продолжает расти, тогда как в поездках без детей средний чек, напротив, немного снижается. Кроме того, семьи чаще выбирают более качественные объекты размещения и повышенные категории номеров, что также влияет на итоговую стоимость проживания», — отметила исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить на отдыхе без ущерба для его качества.