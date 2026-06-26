Стало известно, как работодатели относятся к найму бывших предпринимателей

Более половины (59%) опрошенных российских работодателей готовы нанимать бывших предпринимателей на управленческие позиции: 24% — с полной уверенностью, еще 35% — с высокой вероятностью. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного PR-агентством GLAVA и рекрутинговым агентством КАДРОФФ (есть у «Газеты.Ru»).

22% работодателей отметили, что относятся к бывшим предпринимателям скорее настороженно и будут принимать решения ситуативно, с упором на релевантный опыт и навыки. 19% заявили, что принципиально избегают найма бывших владельцев бизнеса.

При этом 57% компаний сообщили, что за последние несколько лет стали чаще приглашать в команду специалистов с опытом собственного бизнеса. Наиболее востребованными направлениями для таких кандидатов стали коммерческие и growth-функции. Так, 71% работодателей готовы рассматривать бывших предпринимателей в продажи и коммерческие роли, 61% — в business development и развитие новых направлений, 53% — в запуск новых продуктов и бизнес-юнитов. Основными преимуществами предпринимателей компании называют ориентацию на результат (74%), сильные навыки продаж и развития бизнеса (66%), а также способность работать в кризисных условиях (51%).

При этом работодатели значительно осторожнее относятся к найму бывших предпринимателей на процессные и административные позиции. Только 11% компаний готовы рассматривать их на роль операционного директора, 9% — на финансовые и административные функции, а 7% — на позиции с жесткой корпоративной иерархией. Среди основных опасений работодатели называют страх копирования важных баз данных в собственных интересах (74%), сложности адаптации к корпоративным процессам (69%), риск резкой смены деятельности (65%) и низкую мотивацию в стабильных операционных задачах (52%).

В опросе приняли участие почти 1 тыс. работодателей.

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