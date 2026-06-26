Названы главные качества сотрудников, которые нужны работодателям

Российские работодатели сейчас активно ищут T-shaped специалистов — людей с глубокой экспертизой в своей области и готовностью выходить за рамки собственной зоны ответственности, рассказала «Газете.Ru» менеджер по подбору персонала «Битрикс24» Александра Игнатьева.

По ее словам, бизнес трансформируется настолько быстро, что ценность сотрудника все больше определяется его способностью видеть задачу в широком контексте. Именно на поиске таких специалистов сейчас сфокусирована большая часть растущих компаний, подчеркнула Игнатьева.

«Несколько лет назад нанимающий менеджер формулировал задачу четко и однозначно, перечисляя конкретные критерии опыта и навыков, которые должны быть у кандидата. Сегодня потребности становятся шире и все чаще соискатели могут услышать запрос: «мне нужен специалист, который сможет оценить наши задачи, предложить, куда развивать это направление, и указать на неочевидные точки роста, которые мы упускаем». При этом речь нередко идет о линейной позиции, то есть стратегическое видение ожидается от специалиста даже вне статуса тимлида или руководителя подразделения», — отметила Игнатьева.

В свою очередь, соискатели снижают свои ожидания от работодателей. По словам эксперта, сегодня практика смены работы раз в пару лет ради быстрого роста дохода утратила актуальность: горизонт активного поиска растянулся до полугода, каждый переход стал взвешенным решением, цена ошибки выросла. Как следствие, среди соискателей заметен тренд на снижение зарплатных ожиданий, уточнила Игнатьева. Часть специалистов, которые год назад приходили на интервью с высокими запросами, возвращается с более низкими, заключила она.

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