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Бизнес

ФАС рекомендовала операторам связи изменить подход к рекламе 5G

ФАС рекомендовала операторам скорректировать рекламные кампании, связанные с 5G
Arnd Wiegmann/Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала операторам связи до 3 июля скорректировать рекламные кампании, связанные с 5G, чтобы исключить любые формулировки, способные ввести потребителей в заблуждение или создать у них ошибочное представление о том, что коммерческое внедрение сети 5G в России уже осуществляется. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания экспертного совета службы.

В «МегаФоне» заявили, что не усматривают нарушений в своих действиях, а протокол ФАС носит рекомендательный характер, и компания продолжает диалог с регулятором, руководствуясь принципами достоверности рекламы. В Т2 поддержали рекомендации, отметив, что они устанавливают чtткие правила, но выразили сожаление, что конкуренты запускают новые сомнительные проекты.

МТС комментарий не предоставил. Юристы пояснили, что рекомендации не влекут санкций, однако их игнорирование создаtт риски возбуждения антимонопольного дела, поскольку они отражают официальную позицию ФАС о введении потребителей в заблуждение.

2 июня газета «Известия» писала, что владельцы iPhone в России могут не получить доступ к сетям 5G после начала их развертывания, несмотря на подготовку операторов к запуску соответствующей инфраструктуры.

Ранее в России научились «фотографировать» звук, чтобы тестировать материалы для связи 6G.

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