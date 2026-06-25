Россиянам рассказали, как безопасно выбрать сиделку для пожилого родственника

При выборе сиделки для пожилого родственника важно обращать внимание не только на стоимость услуг, но и на опыт, образование и проверку кандидата. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор фармацевтических наук, профессор, лидер проекта «Служба Правая Рука» Сергей Кривошеев.

По его словам, подтвержденный опыт работы, медицинское или социальное образование, наличие медицинской книжки и трудоустройство в компании с системой обучения значительно снижают риск осложнений и позволяют семье чувствовать себя спокойнее.

Эксперт отметил, что сегодня найти сиделку можно несколькими способами — через агентства, сайты объявлений или цифровые платформы.

«Агентств на рынке сотни, и большинство из них работают по одному сценарию: подобрать сиделку, получить комиссию и больше не сопровождать клиента. Доски объявлений также не дают гарантий безопасности, а отзывы там легко подделать. Альтернативой становятся платформенные решения, которые не только подбирают исполнителей, но и проверяют их. Платформа фильтрует кандидатов по подтвержденному опыту работы, уровню образования, рекомендациям и профессиональным навыкам. Никакого самовыдвижения без верификации быть не должно», — пояснил Кривошеев.

Он добавил, что надежные сервисы проверяют биографию кандидатов, рекомендации и сведения по доступным базам данных. Кроме того, современные платформы обеспечивают юридическое сопровождение отношений между семьей и сиделкой, сказал доктор.

Он рекомендовал обращать внимание на подготовку специалистов: качественное обучение должно включать правила ухода за пожилыми людьми, профилактику пролежней, контроль приема лекарств, безопасное перемещение пациентов и действия в экстренных ситуациях.

Перед заключением договора эксперт посоветовал подробно описать задачи сиделки.

«Нужно составить своего рода техническое задание: указать диагноз человека, уровень его подвижности, вес, режим приема лекарств, перечень обязанностей и график работы. После этого желательно провести телефонное интервью, проверить документы, познакомиться лично и организовать пробную смену», — отметил он.

По словам Кривошеева, стоимость услуг на неофициальном рынке обычно составляет от 3,5 тыс. до 7–8 тыс. рублей в сутки. В платформенных сервисах премиального уровня уход обходится в среднем в 12–15 тыс. рублей в сутки, однако в эту сумму входят налоги, юридические гарантии, сопровождение семьи и контроль качества оказываемой помощи, уточнил доктор.

Ранее стало известно, сколько стоит уход за пожилыми родственниками.