Россиянам объяснили, почему банки стали чаще спрашивать о происхождении наличных

Внести крупную сумму наличными на счет и не получить вопросов от банка в 2026 году стало сложнее. Кредитные организации чаще проверяют такие операции, особенно если после пополнения деньги быстро переводятся за границу. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат Оксана Грикевич.

По ее словам, весной 2026 года Банк России направил кредитным организациям методические рекомендации о контроле операций с наличными. Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов и внимательнее смотреть на крупные внесения наличных на счета.

«Внимание банка к гражданам может привлечь ситуация, когда за месяц на счет вносят от 5 млн рублей, а затем не менее 70% этой суммы переводится за рубеж. Вопросы также могут возникнуть, если наличные вносятся частями по 100 тыс. рублей и более десять и больше раз за месяц, после чего значительная часть средств уходит за границу. Банк настораживает не размер суммы сам по себе, а связка: наличные зашли и вскоре ушли за рубеж. Именно так часто выглядит схема обналичивания и вывода денег», — пояснила Грикевич.

Она подчеркнула, что банки действуют не из любопытства, а в рамках антиотмывочного законодательства: при подозрительной операции кредитная организация вправе запросить документы и пояснения о происхождении средств и приостановить проведение операции до выяснения обстоятельств.

При этом банк не забирает деньги клиента и не перечисляет их государству — речь идет о временной паузе до подтверждения легального происхождения средств, подчеркнула Грикевич.

По ее словам, подтвердить источник денег можно разными документами: для зарплаты и премий подойдут справка о доходах и выписка по счету, для продажи квартиры или автомобиля — договор купли-продажи, для наследства — свидетельство о наследстве, для подарка — договор дарения. Если человек возвращает на счет деньги, которые ранее снимал наличными, пригодится выписка, где видно это снятие, добавила эксперт.

Грикевич посоветовала не игнорировать запрос банка: молчание может быть расценено как дополнительный тревожный признак. Лучше ответить письменно, кратко объяснить происхождение средств и приложить копии подтверждающих документов, сказала адвокат.

По ее словам, если клиент считает отказ банка необоснованным, он может обратиться в кредитную организацию с просьбой пересмотреть решение. Если это не поможет, следующий шаг — жалоба в межведомственную комиссию при Банке России, а затем, при необходимости, обращение в суд, сказала Грикевич.

«Ужесточение контроля над наличными — не облава на честных людей. Тем, кто получает официальный доход и может подтвердить происхождение денег, опасаться нечего. Лучшая защита от блокировки — прозрачный источник средств и сохраненные документы», — заключила адвокат.

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