В Госдуме анонсировали ограничение, связанное с криптовалютами

В России собираются запретить рекламировать криптовалюты. Об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Петербургском международном юридическом форуме, сообщает Frank Media.

По словам депутата, в законодательство планируется внести изменения, ограничивающие возможности компаний, которые работают с криптовалютой, привлекать клиентов путем прямой рекламы: им будет разрешено публично заявлять только о сфере своей деятельности.

«Мы запрещаем рекламирование криптовалют, но при этом даем возможность организациям, которые работают на этом рынке, говорить о том, что они работают на этом рынке», — пояснил Аксаков.

В апреле правительство внесло в Госдуму законопроект о криптовалютах, который обязывает биржи, брокеров и обменники получать лицензию в ЦБ и соответствовать требованиям, включая нормативы по капиталу.

Как уточнял эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров, в России формально не запрещено владеть криптовалютой, но существенно ограничены операции с ней — например, не допускается оплата любых товаров и услуг.

Ранее в России оценили возможность платить криптовалютой в кафе.