ОТП Банк поддержит выставочные проекты Музея русского импрессионизма

Музей русского импрессионизма и ОТП Банк заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк стал генеральным партнером музея, сообщается в социальных сетях Музея.

В рамках соглашения банк поддержит выставочные проекты музея, примет участие в издательской программе и будет развивать клиентские программы.

Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма», станет первым проектом при поддержке банка. Она пройдет в Москве с 25 июня по 4 октября 2026 года, у гостей будет возможность увидеть работы частной художественной школы Елизаветы Званцевой.

Специально к выставке банк создал интерактивный проект «Лаборатория эмоций». С его помощью посетители смогут познакомиться с художественными принципами школы Званцевой, создать свое творческое высказывание и сделать фотографии на память.

«Лаборатория эмоций» представляет собой 3 тематические зоны, которые показывают методы преподавателей школы. Зоны посвящены Льву Баксту, Мстиславу Добужинскому и Кузьме Петрову-Водкину.

Кроме того, в музее появится креативное пространство и лаундж-зона ОТП Банка. В игровой зоне «Не как правильно, а как интересно!» посетители смогут попробовать круглый бильярд – новую версию привычной игры. Также на первом этаже музея появится творческая инсталляция, до которой гости смогут дотронуться и даже обнять.

Как отметила директор по маркетингу и связям с общественностью ОТП Банка Екатерина Кобленц, Музей русского импрессионизма становится все более важной частью культурной жизни России.

«Мы давние друзья и нас многое объединяет — смелость идти своим путем, стремление найти «своих» и говорить с ними на одном языке, желание дарить людям незабываемые эмоции. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» дает нам возможность снова поговорить о важности новаторства, ценности преемственности, совместного творчества и партнерства», — сказала она.

Также директор по развитию Музея русского импрессионизма Дарья Ковальчук рассказала, что ОТП Банк стал для музея партнером нового типа.

«Концепция эмоционального банкинга, которую развивает ОТП Банк, создает прецедент, важный для всей культурной индустрии: бизнес может быть соавтором яркого эстетического опыта. Для нас это партнерство открывает возможность выходить на новую аудиторию — людей, которые, возможно, еще не думали о себе как о посетителях музея, но уже готовы к этой встрече. Искусство перестает быть привилегией тех, кто пришел подготовленным, — оно идет навстречу», — сказала она.