Названы минусы программы долгосрочных сбережений

Главные минусы программы долгосрочных сбережений (ПДС) — длительный срок вложений, ограничения на досрочное снятие денег, потери при досрочном расторжении договора, а также риск обесценивания накоплений из-за инфляции и ограниченное время софинансирования государством, заявил «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Человек перед входом в программу должен учитывать следующие риски: инфляция, изменение доходов, потеря работы, необходимость срочно забрать деньги, рыночная доходность, выбор негосударственного пенсионного фонда. Самым существенным риском является ухудшение финансового положения участника, например из-за потери работы или снижения доходов, из-за чего регулярность взносов может быть нарушена. Кроме того, при досрочном изъятии средств участник может утратить право на государственное софинансирование и налоговые льготы», — отметил Шедько.

По его словам, если работающий российский гражданин может без напряжения вкладывать в различные инвестиционные инструменты 5–10% ежемесячного дохода, платит НДФЛ, хочет максимизировать доход и склонен к безрисковой консервативной стратегии сбережений, ему имеет смысл входить в ПДС.

«Что касается сравнения ПДС со срочным вкладом, ИИС, облигациями, драгоценными металлами в слитках и инвестиционных монетах или обычным накопительным счетом, то суммы, направляемые в эти инструменты по объему значительно больше. ПДС, таким образом, помогает диверсифицировать риски», — заключил Шедько.

Программа долгосрочных сбережений — это добровольный инструмент для формирования личного капитала или будущей прибавки к пенсии. Чтобы участвовать в программе, гражданин заключает договор с негосударственным пенсионным фондом и вносит деньги на свой счет. Также в программу можно перевести уже сформированные пенсионные накопления. Участник может получить софинансирование от государства до 36 тыс. руб. в год. Для этого нужно внести в программу не менее 2 тыс. рублей за год. Налоговый вычет можно получить с суммы взносов до 400 тыс. рублей в год. Размер возврата зависит от ставки НДФЛ и может составлять от 52 тыс. до 88 тыс. рублей ежегодно. Получать выплаты по программе можно после 15 лет действия договора или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Участник может выбрать пожизненные выплаты или выплаты на срок не менее 10 лет. В отдельных случаях договор может предусматривать и другие варианты, включая единовременную выплату. Государство страхует внесенные деньги и инвестиционный доход на сумму до 2,8 млн рублей. Эта сумма может быть увеличена на размер переведенных пенсионных накоплений и полученного софинансирования. В особых жизненных ситуациях, например, при необходимости оплатить дорогостоящее лечение или при потере кормильца, деньги можно получить досрочно без потери налоговых льгот и господдержки. Накопления также могут наследоваться, если участнику не были назначены пожизненные выплаты.

Ранее сообщалось, что россияне не поддержали автоперевод пенсионных накоплений в ПДС.