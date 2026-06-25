В России запустили пилотный проект по персонализации интернет-банка для бизнеса

Альфа-Банк запустил пилотный проект по персонализации интернет-банка для бизнеса, который будет подстраиваться под формат работы клиентов с финансами, сообщает пресс-служба банка.

На первом этапе персонализированный опыт работы с банком запущен для двух самых массовых категорий клиентов малого бизнеса — предприниматель и бухгалтер.

Пользователи смогут выбирать профили и переключаться между ними одной кнопкой. В банке отметили, что интерфейс будет адаптироваться под пользователя и его рабочие задачи.

Как отметил руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка Сергей Паршиков, запуск персонализации – это продолжение масштабного проекта по переводу корпоративных клиентов на единую платформу.

«Когда в одном интернет-банке оказались все сегменты бизнеса от ИП до корпораций, ощутимо выросло разнообразие функционала и пользовательских сценариев, а разные пользователи требуют принципиально разных интерфейсов и подходов к работе с банком. Сейчас проект запущен на ограниченную аудиторию, мы анализируем поведение клиентов и собираем обратную связь», — сказал он.

По словам тимлида Markswebb Полины Шаровой, исследование показало, что действия пользователей интернет-банка существенно зависят от их роли в компании.

«Например, руководитель фокусируется на контроле, а бухгалтер часто работает со специализированными банковскими сервисами. И универсальный интерфейс для них не всегда удобен: он может быть перегружен, а в функциях тяжело ориентироваться. В исследовании Business Internet Banking Rank 2025 мы отметили проект Альфа-Банка по адаптации интерфейса под потребности конкретной роли как один из лучших на рынке, решающих эту проблему», — сказала она.

В ближайшее время Альфа-Банк планирует запустить пилот и для клиентов среднего и крупного бизнеса.