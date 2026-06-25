«Росмолодежь.Предпринимай» сделала ПМЭФ-2026 площадкой для развития молодежного бизнеса

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«Росмолодежь.Предпринимай» представила на Петербургском международном экономическом форуме-2026 яркую и содержательную программу, которая сделала молодых предпринимателей полноценными участниками крупнейшего делового события страны наравне с международным бизнесом, крупными российскими компаниями и государственными корпорациями. Об этом сообщили в организации.

Отмечается, что одним из центров притяжения форума стала созданная «Росмолодежью» «Квартира созидателей» — интерактивное пространство, состоящее из «комнат» с продукцией более 90 брендов молодых российских предпринимателей из 39 субъектов страны.

В частности, на площадке были представлены «умные» очки смешанной реальности для промышленности компании Skadi Technologies. Разработчики платформы Scanderm Pro показали AI-решение для анализа состояния кожи, которым уже воспользовались миллионы людей по всему миру.

Молодые дизайнеры представили в зоне бренды одежды, предметы интерьера и авторские коллекции, которые уже вышли или скоро выйдут на международные рынки.

Стенд также работал как медиаплощадка: в открытой студии велась запись подкаста «Больше, чем успех» с Александром Цыпкиным, на котором молодые предприниматели общались с представителями крупных компаний и институтов развития.

Площадку посетил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Также за четыре дня работы ее гостями стали около 10 тыс. человек, среди которых были представители федеральных органов власти, руководители регионов, топ-менеджеры крупнейших компаний, инвесторы и эксперты.

Для молодых предпринимателей это означало прямой доступ к аудитории, которая способна принимать решения о партнерствах, инвестициях и масштабировании проектов.

Финальным аккордом работы «Росмолодежь.Предпринимай» на ПМЭФ стал Международный молодежный «День будущего». Он объединил свыше 7 тыс. участников и десятки мероприятий, посвященных предпринимательству, технологиям, карьере, медиа и развитию человеческого капитала.

Не менее важным итогом форума стали соглашения о сотрудничестве. «Росмолодежь» подписала 17 партнерских соглашений по разным направлениям: от поддержки предпринимательства и профориентации до создания новых возможностей для профессионального развития молодежи.

В «Росмолодежи» отметили, что программа «Росмолодежь.Предпринимай» давно вышла за рамки образовательных мероприятий. Сегодня она формирует полноценную экосистему поддержки молодых предпринимателей: от первых шагов в своем деле до выхода на крупные федеральные площадки и международные рынки. В ней развиваются обучающие программы, интенсивы, премии, предпринимательские сообщества, международные бизнес-миссии и проекты по продвижению отечественных брендов.

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