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Бизнес

В Сбере рассказали о необходимости развития реабилитационных процедур в банкротстве

Евгений Акимов: эффективность процедуры банкротства измеряется двумя скоростями
Nan Tun Nay/Shutterstock/FOTODOM

В дорожной карте по банкротству, утвержденной правительством РФ в ноябре 2025 года, указаны 13 конкретных мероприятий, большинство из которых направлены на поддержку бизнеса в кризис, заявил старший управляющий директор, начальник управления принудительного взыскания и банкротства Евгений Акимов в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Он отметил, что государство, кредиторы и законодатели думаю о том, как сделать реабилитацию рабочей.

«Эффективность процедуры банкротства измеряется двумя скоростями: скоростью, с которой удается поддержать жизнеспособные компании через реабилитационные процедуры, и скоростью, с которой активы и бизнес нежизнеспособных можно вернуть в экономику через ликвидационные процедуры», — сказал Акимов.

По его словам, в случае низкой первой скорости рынок теряет предприятия и рабочие места. Если низкая вторая, то активы обесцениваются.

«Что касается реабилитационных процедур, то у нас с вами здесь огромное поле для развития. В прошлом году введено всего 59 таких процедур против 6 500 ликвидационных, то есть менее 1%. Это говорит о том, что режим спасения фактически не работает», — сказал Акимов.

Он добавил, что каждый пункт дорожной карты направлен на конкретные проблемы.

«Мы стоим на грани качественного изменения модели банкротства: от машины по демонтажу и ликвидации — к системе реабилитации и сохранения стоимости», — заключил Акимов.

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