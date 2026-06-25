Сбер напомнил о новом механизме поддержки бизнеса в кризис

В Сбере рассказали о новых возможностях сохранения бизнеса при банкротстве

Механизм замещения активов путем создания обществ с ограниченной ответственностью (ООО), введенный в российское законодательство о банкротстве весной 2026 года, может стать эффективным инструментом сохранения бизнеса и рабочих мест в кризисных ситуациях, однако пока остается недооцененным участниками рынка. Такое мнение высказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

По его словам, возможность создавать ООО в рамках процедуры замещения активов появилась в марте 2026 года — после вступления в силу изменений в закон о банкротстве.

«Это очень важная поправка — ее реализация завершила то, что не получилось сделать с 2014 года», — отметил Акимов.

Он пояснил, что механизм предусматривает перевод имущества, технологий, трудового коллектива, лицензий и других активов должника на новое юридическое лицо. При этом задолженность остается за прежней компанией. На торги выставляется уже новое общество, что позволяет сохранить действующий бизнес как единый имущественный комплекс и повысить его инвестиционную привлекательность.

Как отметил топ-менеджер Сбера, ранее инструмент замещения активов применялся крайне редко, поскольку новое юридическое лицо можно было создавать только в форме акционерного общества. Это сопровождалось значительными организационными и временными затратами.

По данным совместного исследования Сбера и Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), в 2024 и 2025 годах по всей стране было проведено лишь по восемь процедур замещения активов. При этом ежегодно в России инициируются около 6,5 тыс. процедур банкротства.

«Основная причина — операционные барьеры создания. ООО в отличие от АО создается за несколько дней», — подчеркнул Акимов.

Он добавил, что при замещении активов сохраняются права залоговых кредиторов: обеспечение трансформируется из залога имущества в залог долей или акций нового юридического лица пропорционально объему переданного залогового имущества.

По оценке Акимова, новый механизм имеет целый ряд преимуществ. В частности, позволяет оперативно сохранить работающее предприятие и коллектив в процедурах внешнего управления или конкурсного производства, предоставляет инвесторам возможность приобрести уже функционирующий бизнес с налаженными процессами, а также способствует поддержанию стоимости активов и укреплению доверия кредиторов.

«Главная задача бизнеса — не только наблюдать за изменениями законодательства, но и активно применять их на практике», — заключил Акимов.