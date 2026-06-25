В России разработали новые меры контроля за сделками иноагентов

Министерство юстиции России предложило оформлять сделки лиц, признанных иностранными агентами, через нотариусов. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме (МПЮФ) сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

С 1 марта 2025 года для иноагентов начали действовать специальные счета, но, по словам Свириденко, практика показала, что некоторые лица обходят этот механизм, используя договоры дарения, уступки прав или брачные договоры. В качестве примера он упомянул одного из известных деятелей культуры, который, как утверждается, оформил передачу своих прав через брачный договор.

Замминистра отметил, что в ведомстве проанализировали возникшие проблемы и предложили определить стоимостной критерий для таких сделок, а также фиксировать их у нотариусов. По его словам, это позволит исключить возможность обхода ограничений, связанных с использованием специальных счетов, и сохранить контроль над финансовыми поступлениями.

Свириденко добавил, что именно эту инициативу Минюст намерен первой предложить в качестве изменения российского законодательства в текущем году.

Ранее Совфед одобрил закон, усиливающий контроль за иноагентами и расширяющий полномочия Минюста.