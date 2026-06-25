Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

В России разработали новые меры контроля за сделками иноагентов

Минюст России предложил оформлять сделки иноагентов через нотариусов
Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Министерство юстиции России предложило оформлять сделки лиц, признанных иностранными агентами, через нотариусов. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме (МПЮФ) сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

С 1 марта 2025 года для иноагентов начали действовать специальные счета, но, по словам Свириденко, практика показала, что некоторые лица обходят этот механизм, используя договоры дарения, уступки прав или брачные договоры. В качестве примера он упомянул одного из известных деятелей культуры, который, как утверждается, оформил передачу своих прав через брачный договор.

Замминистра отметил, что в ведомстве проанализировали возникшие проблемы и предложили определить стоимостной критерий для таких сделок, а также фиксировать их у нотариусов. По его словам, это позволит исключить возможность обхода ограничений, связанных с использованием специальных счетов, и сохранить контроль над финансовыми поступлениями.

Свириденко добавил, что именно эту инициативу Минюст намерен первой предложить в качестве изменения российского законодательства в текущем году.

Ранее Совфед одобрил закон, усиливающий контроль за иноагентами и расширяющий полномочия Минюста.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 25 июня. Пенсия без заявлений, образовательный отпуск для семей и огромный дракон над Лондоном
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!