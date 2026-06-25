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Бизнес

Сооснователь Mr. Doors пожаловался на «русскую тоску» в бизнесе

Сооснователь Mr. Doors Валецкий назвал причину экономического отставания РФ
Пресс-служба Атланты Сити

В мебельной отрасли сейчас «все тоскуют и делятся падением продаж». Об этом заявил сооснователь и председатель совета директоров компании Mr. Doors Максим Валецкий, передает корреспондент «Газеты.Ru».

При этом бизнесмен считает «кризис» временем возможностей.

«В отрасли все тоскуют, делятся падением продаж. Я считаю, что это время возможностей, потому что надо отнимать рынок у тех, кто занимается обычной русской тоской», — заявил предприниматель.

Валецкий объяснил, что русское слово «тоска» не имеет буквального перевода на другие языки. Он объяснил, что причина такого экономического отставания России кроется во влиянии русской классической литературы, в которой «все какие-то подлецы», а «единственный парень нормальный — Лопахин, и то его все осуждают».

Бизнесмен добавил, что компания планирует «вышибить» с российского рынка итальянских и немецких производителей, поскольку «они не имеют права у нас оставаться». Все из-за внесения мебельной фурнитуры в список санкций против РФ.

Валецкий выступил на фестивале «Атланты Сити», который c 22 по 26 июня объединил 2000 предпринимателей, топ-менеджеров и членов их семей в закрытом городе на Курорте Красная Поляна 960.

Ранее долги россиян и бизнеса по налогам достигли рекорда.

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