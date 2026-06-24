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Бизнес

Стало известно, на сколько выросли цены в России за неделю

Минэкономразвития сообщило о росте потребительских цен на 0,25% за неделю
4045/Shutterstock/FOTODOM

Потребительские цены в России за неделю с 16 по 22 июня выросли на 0,25%: продовольственные товары подорожали на 0,16%, непродовольственные — на 0,50%, услуги — на 0,06%. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.

Ведомство фиксирует замедление роста цен в продовольственном сегменте. Ключевым фактором стало удешевление плодоовощной продукции: огурцы потеряли в цене 3,2%, помидоры — 0,3%, бананы — почти 1%. Исключением стал лук, который подорожал 6,6%.

На большинство остальных продуктов питания цены почти не изменились — рост не превысил 0,03%. Яйца, сливочное масло и сыры продолжают дешеветь (минус 2,4%, 0,4% и 0,4% соответственно), говядина слегка прибавила в цене.

В непродовольственном секторе заметнее всего подорожали бензин и дизельное топливо — на 3% и 2,74% соответственно. Электро- и бытовые приборы, медикаменты выросли в цене по 0,1%. Стоимость автомобилей не изменилась.

В сфере услуг Минэкономразвития отметило сохранение цен на поездки на Черноморское побережье и незначительное снижение стоимости размещения в санаториях и гостиницах.

Ранее Силуанов оценил ситуацию с ценами на топливо в России.

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