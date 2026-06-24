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Бизнес

Россияне смогут получать пуши о транзакциях от СберТян

В «СберБанк Онлайн» появились аниме-уведомления
carballo/Shutterstock/FOTODOM

В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» появился новый аниме-стиль оформления — СберТян. Пользователи смогут получать пуш-уведомления о покупках, переводах и других операциях в стилистике аниме, а также изменить внешний вид приложения и цифровых карт, сообщили в Сбере.

Уточняется, что новый формат уведомлений предусматривает использование характерных для аниме выражений, эмоциональных реплик и японских каомодзи.

В частности, сообщение о поступлении заработной платы может сопровождаться фразой: «Уи-и-и! Твоя награда за труд!». Для различных транзакций предусмотрены десятки вариантов сообщений, которые будут регулярно обновляться.

Помимо уведомлений пользователям доступны также шесть тематических фонов для оформления интерфейса приложения и обложек цифровых карт.

Как отметили в банке, ранее пользователи могли выбирать между стандартным форматом уведомлений, позитивным стилем и уведомлениями от персонажа СберКот. Новый вариант расширяет возможности персонализации мобильного приложения.

«Люди хотят выбирать не только функции, но и настроение приложения. Банковское приложение — не исключение: для многих это часть ежедневного цифрового опыта, и оно тоже может быть живым и отражать интересы человека. СберТян для нас — это еще один способ говорить с клиентами на понятном им языке», — отметил вице-президент, директор департамента цифровых каналов B2C Сбербанка Алексей Круглов.

Отмечается, что фоны СберТян доступны на актуальных версиях приложения для iOS и Android. Пуш-уведомления в новом стиле могут получать владельцы Android-устройств с версией приложения 16.14 и выше.

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