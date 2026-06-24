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Бизнес

Крупный владелец складской недвижимости перешел под контроль государства

Компания «Элма» перешла под контроль государства по иску Генпрокуратуры
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Крупный владелец складской недвижимости в России АО «Элма» перешел под контроль государства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Компания с рыночной стоимостью активов около 90 млрд рублей перешла в собственность государства по иску Генпрокуратуры. Ранее она принадлежала Дмитрию Гордице — совладельцу группы КИМП, выпускающей подшипники для оборонной промышленности. В конце 2025 года он стал фигурантом иска Генпрокуратуры по обвинению в хищении бюджетных средств. В рамках этого дела «Элма» перешла под контроль государства, и тогда ее активы оценили в 120 млрд рублей.

Сейчас рыночные оценки значительно скромнее: управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов считает, что портфель стоит 60–90 млрд рублей, а директор департамента складской недвижимости Ricci Алексей Слепов называет реальной ценой 45–50 млрд рублей. По мнению Ахмедзянова, в дальнейшем «Элму» выставят на торги, как ранее поступили с изъятыми в прошлом году объектами складского девелопера Raven Russia, продать которые до сих пор не удается — Росимущество уже объявило пятый аукцион. Эксперт ожидает аналогичной участи, поскольку при высокой ключевой ставке заемное финансирование остается недоступным для инвесторов, а общая конъюнктура рынка складывается негативно.

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