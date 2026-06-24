Большинство студентов признались, что хуже питаются во время сессии

Шесть из десяти опрошенных российских студентов признались, что во время сессии качество их питания ухудшается по сравнению с обычным временем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного X5 (есть у «Газеты.Ru»).

При этом более половины опрошенных считают, что правильное питание помогает лучше сдавать экзамены. Однако на практике стресс и нехватка времени часто меняют привычный рацион.

Чаще всего студенты переходят на хаотичные перекусы вместо полноценных приемов пищи. Об этом рассказали 30% респондентов. Еще 20% во время сессии регулярно пропускают завтраки или обеды.

Главной причиной таких изменений стала нехватка времени и сил на готовку. Этот вариант выбрал 51% опрошенных. Каждый пятый студент признался, что в период экзаменов ему некогда думать о сбалансированном питании. Почти половина студентов готовы тратить на готовку не больше 30 минут в день. Еще 28% ограничиваются 15 минутами, а 10% полностью отказываются от домашней готовки на время экзаменов.

На фоне этого растет интерес к готовой еде. Каждый день или два-три раза в неделю такие блюда покупают 60% студентов. Чаще всего они идут за ними в магазины у дома или заказывают доставку.

При этом бюджет на еду у студентов остается ограниченным. Почти половина рассчитывает купить сытный обед за 150–300 рублей. Главными критериями выбора готовых блюд стали вкус, большой объем порции и свежесть.

Стресс во время сессии влияет на аппетит по-разному. Почти половина опрошенных студентов склонны «заедать» переживания и чаще перекусывают. Каждый третий, наоборот, сталкивается с потерей аппетита и почти не чувствует голода.

В опросе приняли участие 1 тыс. студентов.

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