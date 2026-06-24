В стране Европы безработица достигла максимума за 26 лет

Bloomberg: уровень безработицы в Финляндии вырос до максимума с 2000 года

В Финляндии продолжает усиливаться безработица. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство ссылается на данные Статистического управления страны, согласно которым безработица среди людей в возрасте 15-74 лет в мае выросла до 10,8%. Это на 0,1 процентного пункта выше, чем в апреле. При этом значения за апрель оказались самыми высокими как минимум с 2000 года.

По данным Bloomberg, восстановление экономики Финляндии после пандемии коронавируса оказалось самым слабым в Европе. Одной из причин называется обвал торговли с РФ. Кроме того, сказались последствия ужесточения бюджетной политики, которая направлена на приведение государственных финансов в порядок.

Ситуацию осложняет геополитическая неопределенность, связанная с войной на Ближнем Востоке. По информации Евростата, безработица в Финляндии на сегодняшний день находится на самом высоком уровне в Европейском союзе.

Ранее Европе предрекли массовую безработицу.