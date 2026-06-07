Европе предрекли массовую безработицу

Европа может столкнуться с массовой безработицей, если оперативно не проведет дерегуляцию экономики на фоне энергетического шока от военного конфликта США и Ирана. Об этом заявил глава промышленного конгломерата ABB Мортен Вирод газете Financial Times.

По его мнению, законодатели европейских стран не проявляют желания в проведении реформ, в то время как рост цен на газ подрывает конкурентоспособность Европейского союза (ЕС) в сравнении с Соединенными Штатами. Спикер при этом выразил надежду, что ЕС примет меры до глубокого кризиса и роста безработицы.

«Надеюсь, нам не придется увидеть гораздо более серьезный кризис, который может спровоцировать массовую безработицу. Это не должно стать условием, чтобы обрести чувство срочности», — сказал Вирод.

Глава ABB отметил, что для экономического роста единый рынок ЕС должен не упрощать действующие нормы, а полностью устранять избыточное законодательство. Кроме того, бизнесмен раскритиковал плана Брюсселя по снижению зависимости от зарубежных технологий. Он указал, что попытки выстраивать правовую базу вокруг концепции Made in Europe провоцируют рост издержек и имеют отрицательные побочные эффекты. Специалист предупредил, что такие инициативы рискуют повлечь за собой непреднамеренные последствия для промышленности Европы.

Ранее уволенным американцам посоветовали отложить деньги, так как поиск новой работы может занять год.