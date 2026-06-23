В России запустят производство первого отечественного бионического протеза локтя

Группа компаний «Моторика», входящая в топ-100 БигТех и топ-2 МедТех компаний России, привлекла 1 млрд рублей льготного финансирования в МСП Банке в рамках специальной адресной программы Минэкономразвития России и Корпорации МСП для малых технологических компаний. Средства будут направлены на расширение производства, запуск новых продуктов и развитие экосистемы ассистивных технологий, сообщила пресс-служба МСП Банка.

Уточняется, что льготное финансирование планируется направить на выпуск первого российского бионического протеза локтя, наладить производство новых изделий — модулей локтя, а также обновленных версий протезов кисти.

Кроме того, средства будут направлены на развитие направлений остеоинтегративного экзопротезирования, адаптивной одежды и нейротехнологий, включая платформу очувствления протезов.

Льготные средства позволят увеличить мощности производственной площадки в особой экономической зоне «Технополис Москва», развивать производственный контур на базе «Завода специального оборудования» и расширить сеть центров восстановления мобильности.

Часть инвестиций направят на расширение продуктового портфеля.

При этом одним из ключевых направлений развития останутся цифровые решения. Компания использует технологии цифрового протезирования на основе 3D-моделирования и аддитивного производства, а также развивает цифровую платформу «Аттилан», которая объединяет процессы подбора, получения и сервисного сопровождения технических средств реабилитации.

Параллельно «Моторика» инвестирует в нейротехнологии и ведет исследования по разработке технологий очувствления протезов и снижению проявления фантомных болей.

По словам генерального директора Корпорации МСП и председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича, пример «Моторики» показывает возможности малого и среднего бизнеса по формированию новых высокотехнологичных отраслей. Он отметил, что адресная поддержка таких компаний способствует масштабированию востребованных технологий и повышению качества жизни людей.

«Наша задача — не просто увеличивать объемы производства, а формировать полноценную экосистему ассистивных технологий. Привлеченное финансирование позволит нам ускорить реализацию этой стратегии», — отметил глава совета директоров МК «Группа Моторика» Андрей Давидюк.

Также благодаря льготному финансированию, полученному в МСП Банке по программе Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП свердловский производитель медицинских изделий «Медин-Урал» запустит серийное производство уникальных для России имплантов для детской и взрослой спинальной хирургии и черепно-челюстно-лицевой хирургии.