«РН-Юганскнефтегаз» ввел три мобильных медкомплекса на удаленные месторождения

«РН-Юганскнефтегаз» ввел в эксплуатацию три передвижных медицинских комплекса на автомобильных шасси. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Работники крупнейшего добывающего актива компании на отдаленных месторождения получили доступ к широкому спектру медицинских услуг.

Мобильный комплекс представляет собой передвижной здравпункт с отдельными помещениями. Он оснащен электрокардиографом, тонометром, глюкометром, небулайзером, специализированной медицинской мебелью и климатической фильтрующей системой.

Отмечается, что современное оборудование позволяет оказывать квалифицированную помощь работникам промыслов. Комплекс проводит телемедицинские консультации с ведущими клиниками региона, выполняет диагностику для плановой госпитализации, предвахтовые и предрейсовые осмотры, а также вакцинацию.

Пропускная способность каждого комплекса составила до 40 человек в день. Предприятие планирует приобрести еще 11 комплексов для оснащения всех отдаленных месторождений.

В компании уточнили, что мобильные медицинские комплексы стали новым этапом в развитии сети промышленных здравпунктов. Все здравпункты предприятия оснастили высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Ранее предприятие внедрило корпоративную систему телемедицины и элементы искусственного интеллекта. Современные технологии обеспечивают взаимодействие фельдшеров на объектах со специалистами регионального телемедицинского центра Тюменской области. Искусственный интеллект собирает первичные данные пациентов для специалистов центра через формирование чек-листа.