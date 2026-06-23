Титов заявил о рисках для малых виноделен в России

Малым винодельням в России становится все труднее работать без дополнительной поддержки. Об этом на Неделе российского ритейла 2026 заявил основной владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо», член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Его слова «Газете.Ru» передала пресс-служба.

«Российский рынок вина сегодня развивается неравномерно, поскольку массовый и премиальный сегменты живут по разным законам. В массовом сегменте все большую роль играет цена. И в России, и во всем мире. Поэтому этот сегмент становится еще более значимым с точки зрения продаж», — отметил Титов.

Он также считает ошибочным мнение о том, что молодежь массово переключилась с вина на сидр и медовуху. По словам Титова, значительную часть роста категории обеспечивают не классические сидры, а игристые напитки на основе яблочного сырья, которые формально относятся к этой категории из-за особенностей регулирования и акцизов. Настоящие сидры занимают лишь небольшую долю рынка, подчеркнул Титов.

Говоря о тренде на снижение потребления алкоголя, Титов признал, что интерес к безалкогольным напиткам действительно существует, однако не уверен, что он сохранится надолго.

«Вино становится более обыденным продуктом, поэтому нет таких требований к его качеству. Есть риск, что тот качественный рост российского виноделия, который мы наблюдали в последние годы, может замедлиться», — сказал Титов.

По его мнению, сильная винодельческая отрасль не может строиться только вокруг нескольких крупных производителей. Для развития рынка необходимы десятки небольших хозяйств и разнообразие стилей.

«Экономика сегодня не дает малым хозяйствам жить нормально. Без дополнительных вливаний существовать им будет сложно», — заключил Титов.

Ранее была названа справедливая цена на вино.