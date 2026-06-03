Названа справедливая цена на вино

Справедливая цена бутылки нормального вина для российского рынка — 200–300 рублей. Такое соотношение цен на крепкий алкоголь и вино уже было в стране в 1970–1980-х годах, заявил «Газете.Ru» председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«Тогда в продаже было много приличных сухих вин, а не только портвейны и плодово-ягодная продукция. Сейчас же дешевым вином в России часто считают бутылку за 500–600 рублей. Но это уже €6–7. За эти деньги во многих европейских странах в супермаркетах продается очень приличное вино. Дешевое вино — от €2. На цену импортного вина в России сильнее всего влияют акциз, НДС, пошлины и торговые наценки. Акциз составляет 148 рублей за литр, пошлина для вина из недружественных стран — 20%, но не менее $1,5 за литр. Отпускные цены европейских производителей на российскую полку влияют заметно меньше», — сказал Шапкин.

По его словам, в мире при этом есть перепроизводство вина, особенно красного. Молодое поколение чаще выбирает другие напитки или в целом пьет меньше алкоголя, сказал эксперт. По производителям также ударили закрытие китайского рынка во время пандемии, тарифные войны с США и протекционистские меры России, добавил Шапкин.

«В условиях перепроизводства, закрытия рынков сбыта увеличение цен является нонсенсом. Например, китайские сухие вина активно занимают позиции на мировом рынке. Уверен, что в нашей стране их тоже распробуют», — отметил эксперт.

По его словам, из-за избытка вина в некоторых странах уже поддерживают выкорчевывание виноградников и перегонку вина на технический спирт. При этом Шапкин не исключил, что спрос со временем снова изменится: население планеты растет, вкусы тоже меняются.

На российском рынке главным фактором спроса остается цена, констатировал Шапкин. Поэтому российским виноделам придется снижать цены: производство растет, а спрос за ним не успевает, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать вино в маленьких бутылках.