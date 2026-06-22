СберУниверситет провел первый очный модуль программы «Кадры для экономики будущего»

В кампусе СберУниверситета прошел первый очный модуль программы «Кадры для экономики будущего». Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Программу разработал Сбер совместно с правительством РФ, Минтруда, АНО «Россия — страна возможностей» и РАНХиГС. Она нацелена на подготовку руководителей за кадровое обеспечение отраслей экономики и социальной сферы. Участники будут развивать человеческий капитал и адаптироваьт рынок труда к технологическим изменениям. Первый поток включил более 110 представителей субъектов России и федеральных органов власти.

Президент, председатель правления Сбера Герман Греф подчеркнул, что искусственный интеллект становится новым участником экономических процессов, иизменяя содержание профессий и требования к навыкам.

«В этих условиях задача руководителей — не просто готовить кадры для существующей экономики, а создавать условия для появления компетенций будущего. От того, насколько эффективно мы научимся раскрывать потенциал людей и помогать им адаптироваться к новым технологиям, будет зависеть конкурентоспособность регионов и страны в целом», — отметил он.

Зампред правительства Татьяна Голикова уточнила, что обеспечение экономики кадрами приобретает стратегический характер.

«Качество занятости, распределение по отраслям квалифицированных специалистов, эффективность механизмов трудоустройства во многом определяют потенциал экономического развития и обеспечивают решение стратегических задач импортозамещения и достижения технологического суверенитета нашей страны», — сказала она.

Участники пройдут комплексную оценку управленческих компетенций SberQ от СберУниверситета. Они получат персональные рекомендации по развитию. Программа включает изучение современных технологических трендов, практический интенсив по созданию ИИ-инструментов в кампусе «Школы 21», посещение ведущих технологических площадок, участие в круглых столах и проектной работе. Также по итогам обучения сформируют библиотеку лучших практик и апробированных ИИ-инструментов.