Губернатор Владимирской области призвал жителей сократить потребление бензина

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил в Telegram-канале, что жителям региона следует по возможности сократить поездки на автомобилях и покупать бензин в необходимых объемах.

«Чем спокойнее будет реакция жителей на временные трудности, тем быстрее получится вернуть ситуацию в нормальное русло», — написал Авдеев по итогам оперативного совещания областного правительства.

По словам губернатора, в конце прошлой недели у ряда компаний возникли логистические трудности, на которые автомобилисты отреагировали ажиотажным спросом, в результате чего даже на АЗС с плановыми поставками топлива образовались очереди и начался рост цен.

Власти региона при участии Минэнерго, соседних субъектов, поставщиков и ФАС в настоящее врмея разрабатывают план стабилизации ситуации. До ее нормализации приоритетное право на отпуск топлива получат машины экстренных и коммунальных служб, общественный транспорт, поставщики продукции, мусоровозы и сельхозпроизводители. Губернатор также поручил сформировать реестр малых фермерских хозяйств, нуждающихся в поддержке, для дальнейшего обсуждения вопросов с поставщиками топлива.

Ранее экономист предложил ввести предельную наценку на бензин.