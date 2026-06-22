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Бизнес

Yahoo! регистрирует в России свой бренд

Американская Yahoo! регистрирует в России свой бренд
Rokas Tenys/Shutterstock/FOTODOM

Американская компания Yahoo! подала в Роспатент заявку на регистрацию своего товарного знака для реализации услуг в сфере IT, а также продажи различных товаров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Американская компания Yahoo Inc. 18 июня подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Yahoo!». В документах указаны возможные варианты использования бренда. Помимо программного обеспечения и услуг в области ИТ, в заявке значатся такие товары, как косметика, игрушки, кожгалантерея, одежда, обувь, кофе, чай и другие товары», — сказали там.

Yahoo — американская компания, основанная в 1994 году Джерри Янгом и Дэвидом Фило. Организация стала одним из символов раннего интернета, развивая поисковую систему, почтовый сервис, новостной портал и рекламные технологии. Ранее Yahoo не вела заметного самостоятельного бизнеса на российском рынке и присутствовала в стране ограниченно, главным образом через почтовый сервис Yahoo Mail и интернет-портал. Основные продукты компании ориентированы на международную аудиторию.

Ранее стало известно, что РКН оштрафовал китайский интернет-магазин Taobao после утечки персональных данных.

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