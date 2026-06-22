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Бизнес

Россияне смогут давать близким доступ к выпискам и справкам в банковском приложении

Сбер упростил оформление банковских документов для родных
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Пользователи «Сбербанк Онлайн» получили возможность предоставить близким в мобильном приложении банка доступ к своим выпискам и справкам. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Уточняется, что ежедневно россияне заказывают через «СберБанк Онлайн» около 280 тыс. документов, в месяц их количество превышает 8 млн.

Среди самых востребованных документов — реквизиты счета, выписки по дебетовой карте, справки об арестах и взысканиях, об уплаченных процентах, а также сведения для госслужащих. Последняя категория, как отметили в банке, является одной из ключевых для пользователей новой опции.

Отмечается, что госслужащие обязаны ежегодно отчитываться как о своих доходах, так и доходах членов семьи. Раньше для этого им приходилось либо лично приходить в банк за документами, либо оформлять нотариальную доверенность.

Нововведение позволяет добавить родных в раздел «Близкие» и открыть им доступ к необходимым документам за минуту.

Также опция будет полезна тем, кто по разным причинам делегирует оформление документов.

Поясняется, что после предоставления доступа близкий человек сам может заказать нужные справки и выписки через свое приложение.

Документы доступны по картам, счетам, вкладам и кредитам — как действующим, так и ранее закрытым.

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