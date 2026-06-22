Сбер оценил аудиторию автолюбителей среди клиентов в 50 млн человек

Сбер впервые оценил масштаб аудитории автолюбителей среди своих клиентов — их число достигло 50 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что почти каждый второй пользователь банка вошел в эту категорию — всего клиентов 110 млн.

«Достижение отметки в 50 млн автолюбителей в клиентской базе – не просто красивая веха. Оно говорит о том, что Сбер делает комфортнее повседневную жизнь каждого третьего россиянина. Мы упрощаем взаимодействие человека с авто: предлагаем оптимальные решения под разные запросы, экономим время и деньги. В ближайшие месяцы Сбер представит несколько уникальных для рынка продуктов, которые привнесут в жизни автолюбителей еще больше удобства и выгоды», — сказала директор дивизиона «Авто» Сбера Наталья Русова.

Как объяснили в Сбере, исследование проводили на основе аналитики цифровых следов, которые пользователи оставляли при использовании продуктов компании и сервисов экосистемы банка.

Автолюбители оплачивали топливо и мойки, парковки и платные дороги, оформляли автокредиты, пользовались арендой и каршерингом, а также приобретали автотовары. В Сбере напомнили, что раздел «Авто» в приложении банка собрал удобные сервисы для решения основных задач. Выборка включила только тех, чья активность подтвердила регулярное взаимодействие с машиной.

Самой востребованной опцией признали оплату заправки авто. Для этого продукты Сбера регулярно использовали больше 37 млн клиентов. Более 14 млн периодически оплачивали услуги автомоек, 12 млн платили за городские и частные парковки, около 10 млн оплачивали проезд по платным дорогам, а более 6 млн клиентов периодически покупали запчасти для авто. При этом свыше 1,5 млн использовали приложение «СберБанк Онлайн» для погашения дорожных штрафов.

Отмечается, что на одном только топливе в 2025 году клиенты сэкономили почти 10 млрд рублей. Они оплачивали заправку бонусами «Спасибо».