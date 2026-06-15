В России подешевели бананы

Экономист Абрамов: бананы в России подешевели более чем на 10% за неделю

Бананы в российских магазинах подешевели на 10,3% за неделю с 6 по 13 июня, а апельсиновый сок — на 7,1%, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю с 6 по 13 июня значение Индекса Мишек выросло на 4,0% по сравнению с его нулевым ростом неделю назад. За неделю выросли цены на морковь (+73,6%). В то же время снизились цены на бананы (-10,3%) и апельсиновый сок J7 (-7,1%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 2,9% по данным на 13 июня по сравнению с его повышением на 1,8% неделю назад», — отметил Абрамов.

«Газета.Ru»

За год подорожали детский мармелад «Fruit-Tella» (+27,3%), сельдь «Матиас» (+19,4%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+18,2%), яйца «Окские» категории С1 (+16,7%), подсолнечное масло «Олейна» (+10,1%), куриные тушки «Каждый день» (+5,7%), белый хлеб (+4,8%) и плавленый сыр «Фетакса» (+3,1%).

За год подешевели черный чай «Акбар» (-25,6%), сливочное масло 72,5% жирности «Простоквашино (-12,5%), бананы (-10,3%), апельсиновый сок J7 (-10,3%), конфеты «Мишка косолапый» (-4,5%) и морковь (-1,7%).

«Газета.Ru»

По данным Росстата на 8 июня 2026 года, годовая инфляция в России составила 5,52%.

Ранее сообщалось, что в России подешевело сливочное масло.