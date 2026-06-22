Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Каждому пятому (20,6%) опрошенному россиянину нужно от 150 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 19,86% хотели бы тратить от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, если бы расходы не зависели от текущего дохода.

Для 17,52% респондентов комфортный уровень расходов — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц. Почти столько же — 17,37% — хотели бы тратить от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Еще 11,16% считают, что им нужно больше 500 тыс. рублей в месяц. При этом только 6,51% участников опроса заявили, что им достаточно 50 тыс. рублей. Еще 3,51% выбрали вариант «сколько ни дай — все мало». Затруднились ответить 2,91% респондентов.

На фоне желаемых расходов текущие доходы у россиян выглядят заметно скромнее. Самая большая группа участников опроса зарабатывает от 60 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц — 18,62%. Еще 17,23% получают от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, 14,75% — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Доход выше 250 тыс. рублей указали 14,05% опрошенных, в том числе 5,42% зарабатывают свыше 500 тыс. рублей.

Денег хватает не всем. Только 18,05% респондентов сказали, что им достаточно текущего заработка. Еще 11% укладываются «до копеечки». При этом 38,12% признались, что денег иногда не хватает, 14,9% почти всегда сталкиваются с нехваткой средств и пользуются кредитом, а 13,77% получают помощь от родственников.

Главная статья расходов, на которую россиянам жалко денег, — ЖКХ. Этот вариант выбрали 38,69% участников опроса. На втором месте развлечения — 18,44%, на третьем отдых — 15,18%. Еще 9,3% пожалели денег на лекарства и медицинские услуги.

Для ощущения финансовой безопасности россиянам нужна не только высокая ежемесячная сумма, но и крупная «подушка». Самый популярный ответ — от 5 млн до 10 млн рублей, его выбрали 32,89% респондентов. Еще 18,17% хотели бы иметь запас от 2 млн до 5 млн рублей, а 15,1% — от 1 млн до 2 млн рублей.

В опросе приняли участие более 8 тыс. россиян.

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