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Бизнес

Сбер представил первый в России оптический вычислитель для искусственного интеллекта

Белевцев отметил преимущества фотоники для расчетов искусственного интеллекта
Сбер

Сбер представил первый в России и один из первых в мире универсальный оптический вычислитель для задач искусственного интеллекта. О работе устройства рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев на стенде банка в рамках ПМЭФ.

Отмечается, что в основу вычислителя легла фотонная интегральная схема. Архитектуру полностью разработали исследователи компании.

В банке уточнили, что оптический вычислитель использует свет вместо электроники для расчетов. Чип берет на себя самую энергозатратную часть вычислений в ИИ — умножение матриц. Свет выполняет эти операции практически мгновенно и почти без выделения тепла. Предполагается, что с развитием технологии бизнес получит значительное снижение затрат на обучение и применение больших моделей.

«В задачах искусственного интеллекта устройства фотоники обеспечат принципиально новый уровень скорости и энергоэффективности. Уже первый прототип способен выполнять более 1 млрд операций матричного умножения в секунду, и мы видим путь к увеличению частоты оптических операций до 10 ГГц и более», — отметил Белевцев.

Он уточнил, что умножение в оптике происходило за доли наносекунды, а энергопотребление оптического ядра оказалось более чем на 30% ниже электронных аналогов.

«Мы видим за этой технологией будущее вычислительной инфраструктуры и считаем стратегически важным развивать собственную фотонную платформу уже сегодня, пока в мире только формируются первые рабочие образцы», — сказал он.

В Сбере отметили, что энергопотребление центров обработки данных для ИИ растет такими темпами, которые стали серьезной проблемой. Предполагается, что переход на фотонику представляет собой реальный способ переломить эту тенденцию.

 
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