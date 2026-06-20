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Бизнес

Саратовский губернатор заявил о достаточных запасах топлива для АЗС

Бусаргин: объем отгрузок бензина в Саратовской области за сутки вырос на 70%
Алексей Майшев/РИА Новости

Объем отгрузок бензина и дизельного топлива в Саратовской области в течение дня увеличился на 70%, запасы горючего в регионе есть. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в мессенджере «Макс».

Глава региона уточнил, что поручил Минпрому совместно с поставщиками разработать новые модели поставок топлива для пропорциональное размещение топлива по автомобильным заправочным станциям (АЗС) на территории Саратовской области.

Также чиновник попросил уделить особое внимание отдаленным населенным пунктам, где АЗС значительно меньше, чем в крупных городах. По словам Бусаргина, Минпром будет круглосуточно контактировать с топливными компаниями до тех пор, пока ситуация с поставками не нормализуется.

Минсельхоз Саратовской области отдельно проследит за ситуацией по обеспечению топливом аграриев для проведения сельскохозяйственных работ, УФАС мониторит ценообразование на автозаправочных станциях по всему региону, отметил Бусаргин.

Ранее в Минэнерго РФ рассказали о ситуации с топливом в России.

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