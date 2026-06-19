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Бизнес

Россияне готовы отказаться от большой кухни ради светлой квартиры

Половина опрошенных россиян выберут меньшую кухню при хорошем освещении
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина (49%) опрошенных россиян готовы согласиться на меньшую площадь кухни, если в квартире достаточно естественного света. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Melke (есть у «Газеты.Ru»).

Эти респонденты скорее выберут жилье с компактной кухней, чем квартиру с недостатком естественного освещения.

Для 57% участников исследования размер окон является одним из важнейших критериев комфорта жилья. Еще 64% считают естественное освещение важнее декоративной отделки или дизайнерских решений. Каждый третий опрошенный заявил, что количество света в квартире напрямую влияет на настроение и общее восприятие пространства.

При этом 28% россиян считают, что большие окна визуально делают даже небольшую квартиру более комфортной.

«Свет, вид из окна и ощущение пространства становятся такими же важными характеристиками, как планировка и локация. При этом количество квадратных метров, если на увеличение площади нет конкретного запроса, при выборе жилья может отходить на второй план», — отметил руководитель отдела маркетинга Melke Никита Петюшин.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали, что нужно проверить перед покупкой вторичной квартиры.

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