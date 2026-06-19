Россияне замалчивают использование ИИ на работе

Каждый второй (41%) опрошенный россиянин не говорит работодателю об использовании ИИ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Speech2Text (есть у «Газеты.Ru»).

Среди молодых специалистов (18–31 лет) доля скрытого использования достигает 52%, а среди сотрудников среднего возраста (32–45 лет) — около 27%. Показатель скрывающих применение ИИ в группе старших возрастов (45+ лет) составляет около 21%. Это связано как с личными страхами работников, так и с особенностями корпоративной культуры.

«Люди хотят выглядеть достаточно компетентными и ценными специалистами, именно поэтому многие предпочитают не рассказывать, что выполняют часть задач с помощью ИИ. И это характерно для молодых специалистов, которые на старте карьеры особенно переживают за профессиональную репутацию и стремятся доказать свою самостоятельность руководству. У сотрудников старшего возраста мотивы отличаются, они чаще опасаются, что использование ИИ будет воспринято как недостаток компетенций», — пояснил «Газете.Ru» генеральный директор Speech2Text Андрей Сегренев.

Он добавил, что по мере распространения ИИ-инструментов усиливается общее давление на сотрудников, поскольку компании чаще ориентируются на высокие показатели производительности, а работники вынуждены адаптироваться и соответствовать новому темпу. В таких условиях ИИ становится инструментом, который помогает справляться с растущей нагрузкой и сохранять конкурентоспособность, но этом случае сотрудники сталкиваются со страхом того, что технологии заменят их рабочие функции, добавил эксперт.

«Специалисты начинают думать, что если часть задач можно выполнить быстрее и качественнее с помощью ИИ-инструментов, то работодатель начнет воспринимать их работу как легко автоматизируемую и менее ценную для бизнеса», — сказал Сегренев.

Он подчеркнул, что для работодателя есть риски скрытого использования ИИ сотрудниками: далеко не все осознают, что применение ИИ в работе с особо чувствительной информацией, например во внутренних отчетах, финансовых показателях, клиентских данных, несет серьезные риски для компаний.

Сегренев считает, что запрет на использование ИИ не решает проблему, а только усугубляет ее: если компания не поддерживает использование таких технологий, сотрудники, вероятнее всего, продолжат применять ИИ-инструменты неофициально.

Самым правильным подходом эксперт считает открытое внедрение ИИ на уровне всей компании. При этом работодателям необходимо не просто разрешить использование технологий, но и обучить сотрудников безопасным сценариям использования, уверен Сегренев.

«Сотрудники должны понимать, что технологии помогают быстрее решать задачи, а не угрожают их профессиональным компетенциям. В то же время компаниям стоит разрабатывать внутренние регламенты использования ИИ, в том числе для работы с чувствительными данными, чтобы работники четко понимали границы допустимого использования», — констатировал Сегренев.

По его прогнозу, в ближайший год доля сотрудников, скрывающих использование ИИ, упадет до отметки в 30% и продолжит снижаться.

Полностью явление теневого использования не исчезнет из-за сохраняющихся вопросов конфиденциальности данных, заключил эксперт.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали, могут ли их уволить за использование ИИ.