В «Роснефти» заявили о стабильной работе заправок

Все заправки «Роснефти» продолжают стабильно работать, заявил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.

«На рынке нефтепродуктов непростая конъюнктура, есть объективные факторы, есть факторы фундаментальные, есть ситуативные вещи, высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы и другие факторы. На АЗС «Роснефти» практически нет ограничений по заправке», — сказал Сечин.

Он добавил, что компания не приветствует использование канистр.

«Мы считаем, что раздувать ажиотаж не надо. Все заправки на 100% у нас подготовлены к работе, и можете даже не сомневаться, все будет стабильно работать, но, конечно, мы будем следить за состоянием рынка», — сказал Сечин.