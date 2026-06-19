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Бизнес

«Яндекс Маркет» открыл продавцам одежды доступ к подписке на сниженную комиссию

Каждому третьему продавцу «Яндекс Маркета» открыли доступ к сниженной комиссии
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

«Яндекс Маркет» предоставил продавцам одежды, обуви и аксессуаров доступ к подписке на сниженную комиссию. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

В компании уточнили, что партнеры получили возможность выбрать новый сниженный тариф или продолжить работу по действующим условиям оферты.

Так, для продавцов, которые хранят товары на складах или работают по модели «Экспресс», сниженная комиссия по подписке составит 14%. В свою очередь, остальные получат от 14% до 21% комиссии. Ранее в этой категории комиссии в среднем составляли 45% и 52%.

Также в подписку включили ограничение скидок за счет площадки и инструменты продвижения и автоматизации.

«Такая модель работы позволяет как крупным, так и небольшим fashion брендам иметь больше контроля и предсказуемости на маркетплейсе и самостоятельно определять конечную цену для покупателей», – говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 июля доступ к сниженной комиссии получат продавцы товаров для сада и огорода, а также строительства и ремонта. Для них ставка составит от 12% до 19% в зависимости от модели продаж. Ранее к тестированию подключили продавцов товаров для красоты и детских товаров.

В сервисе отметили, что доступ к подписке на сниженную комиссию открыт для каждого 3-его партнера маркетплейса. При этом компания продолжит собирать обратную связь от продавцов для улучшения модели работы и ее масштабирования на новые категории.

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