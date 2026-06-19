Инвестиционные инструменты объединили в «СберИнвестиции»

Сбер объединил инвестиционные решения под один бренд

Инвестиционные инструменты Сбера объединили под брендом «Сберинвестиции», сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь в «СберИнвестициях» представлены продукты брокерского бизнеса, управляющих компаний, инвестиционного и накопительного страхования жизни и программа долгосрочных сбережений.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, Сбер стремится дать людям персонализированные решения для любых целей и задач.

«Эта задача выходит за рамки создания и управления продуктами. В частности, люди смогут получить помощь от личного советника на основе ИИ, мы будем подбирать индивидуальные портфельные решения для людей», — сказал он.