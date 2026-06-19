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Бизнес

«Роснефть» снизила стратегические риски в сфере выпуска полного спектра катализаторов

Сечин: «Роснефть» произвела 2200 тонн катализаторов в 2025 году
«Газпром нефть»

«Роснефть» продолжает выполнять защитные мероприятия по достижению технологического суверенитета перерабатывающего сегмента, снижая риски внешних воздействий, заявил глава компании Игорь Сечин на годовом заседании общего собрания акционеров.

«Компания осталась единственной в России, кто обеспечил выпуск полного спектра катализаторов для производства высокооктановых бензинов. Пять лет назад зависимость импорта достигала 90%, но «Роснефть» закрыла собственные потребности и снизила стратегические риски для всей отрасли», — сказал он.

Также Сечин рассказал о производстве катализаторов.

«В 2025 году компания произвела более 2200 тонн катализаторов гидроочистки дизельного топлива и бензиновых фракций», — сказал он.

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